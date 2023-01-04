Минобороны показало работу врачей в полевых условиях в зоне спецоперации
Москва, 4 января, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Операционный блок Западного военного округа, развёрнутый в полевых условиях в зоне проведения специальной операции в Донбассе, ежедневно принимает десятки пациентов. Задача врачей — оказывать раненым своевременную помощь и не допускать осложнений при травмах, сообщили в Министерстве обороны России.
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Врачи рассказали о важности обезболивающих препаратов для снижения страданий пациента и ускорения его выздоровления. Также раны обрабатывают бактериальными и противогрибковыми препаратами. В том числе к военным медикам доставляют пострадавших мирных жителей, люди очень благодарны им за помощь.
Сотрудница операционного блока отметила, что в полевом госпитале также работают терапевтическое отделение, отделение анестезиологии и реанимации.
Она подчеркнула, что важно не поддаваться страху, и отметила, что очень помогает ничего не бояться дружный коллектив: «Когда мы будем все вместе, я думаю, что преодолеть страх будет гораздо легче».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о работе полевого госпиталя в зоне СВО рассказала санинструктор с позывным «Дуга». Она отмечала, что коллектив врачей слаженно работает единой командой.