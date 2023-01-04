Вашингтон, 4 января, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стремится побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах НХЛ за всю историю. Он уже сократил отставание до 86 шайб.

Michael Miller Александр Овечкин

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В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейбрз» Овечкин оформил дубль. Теперь у хоккеиста общее число своих голов — 808.

Как сообщало ИА REGNUM, канадский хоккеист Уэйн Гретцки считает, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт его рекорд по голам в НХЛ.