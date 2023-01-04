Бразилиа, 4 января, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Первой страной, которую посетит вступивший 1 января в должность президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, станет Аргентина. Также уже запланированы визиты главы государства в Португалию, Китай и США, сообщил телеканал Globo.

Valter Campanato/ABr Лула да Сильва

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При этом в планах президента Бразилии не значится поездка на экономический форум в Давосе — представлять страну там будет его заместитель Жералду Алкмин.

Конкретные даты поездок в другие страны пока не известны, исключение — Аргентина, куда, как предполагается, Луис Инасиу Лула да Силва приедет 23 января. В Вашингтон бразильский лидер, как ожидается, полетит в конце января или начале февраля — всё будет зависеть от его графика и планов президента США Джо Байдена.

Поездка бразильского лидера в Китай запланирована на март–апрель. Он также приглашён в Португалию на церемонию вручения бразильскому поэту, писателю и драматургу Шико Буарке литературной премии Камоэнса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый президент Бразилии подтвердил стремление налаживать сотрудничество с Россией и готов запустить работу комиссии высокого уровня с РФ, которая не проводилась несколько лет.