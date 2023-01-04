Вашингтон, 4 января, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Визит в Вашингтон председателя правительства Японии Фумио Кисиды запланирован на 13 января. Во время встречи с президентом США Джо Байденом он будет обсуждать конфликт на Украине и события в Тайваньском проливе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

U.S. Marine Corps Флаги США и Японии

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Обсуждение ситуации на Украине будет одной из тем беседы американского лидера с премьер-министром Японии. В ходе встречи стороны намерены поговорить и о политике обладающей ядерным вооружением Северной Кореи, и о мерах по поддержанию стабильной ситуации возле острова Тайвань. Особое внимание будет уделено «незаконным программам КНДР по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет».

«Президент Байден с нетерпением ждёт того, чтобы принять премьер-министра Японии Фумио Кисиду в Белом доме в пятницу, 13 января, в интересах ещё большего углубления связей между нашими государствами, экономиками и народами», — отметила Карин Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне в очередной раз опровергли слухи о проведении совместных ядерных учений США с Республикой Корея. Карин Жан-Пьер 3 января заявила о том, что речь идёт только о скоординированном ответе стран в случае применения ядерного оружия Северной Кореей.