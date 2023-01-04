Москва, 4 января, 2023, 05:48 — ИА Регнум. В России уже зафиксированы случаи заражения вирусом гриппа типа B, который со временем вытеснит вариант гриппа A. Об этом рассказал ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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По словам учёного, грипп В также протекает тяжело, как и тип А. Отмечается, что грипп В не вызывает массового заражения и, соответственно, пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость жителей России гриппом и ОРВИ с 26 декабря по 1 января снизилась на 29,3% по сравнению с предыдущей неделей.