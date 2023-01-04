Париж, 4 января, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Жители Франции удивились намерению Украины отказаться от русских корней на курсах по истории страны. Категоричные комментарии оставили читатели французской радиосети Franceinfo под информацией о планах Киева уйти от «российского нарратива».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Читайте также: Во Франции оценили шансы Украины на победу в конфликте с Россией

Изучать «обновлённую» историю страны украинцам предлагают на специальных курсах от Национального музея истории Украины. Эту идею французы восприняли неоднозначно, увидев за такими действиями «несостоятельность украинского руководства».

«Украина — это двунациональная постсоветская республика. Вместо того, чтобы строить свою страну, уважая её глубокую самобытность, лидеры, которые привели нас к этой катастрофе в Европе, предоставили свободу действий украинским ультранационалистам, объявившим, что есть только их собственный способ быть гражданином Украины», — считает пользователь Enfield.

Другой пользователь увидел причиной этой ситуации безграничную украинскую пропаганду. Он удивлён тем, что «теперь украинцев будут пытаться заставить поверить в то, что их страна не была русской».

«Будущее без России, какая глупость!» — отметил Stromaed.

Prudence-Aimée Re de Sureté высказал мнение, что если бы украинцы понимали свою историю, то не занимались бы дерусификацией.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции скептически оценивают возможности Украины взять верх над Россией. Читатели газеты Le Figarо посмеялись над статьёй о решительном настрое украинской армии, подготовке нового контрнаступления и решении Владимира Зеленского продолжать участие в конфликте.