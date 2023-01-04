Американский актёр Джереми Реннер опубликовал фото с больничной койки
Штат Невада, США, 4 января, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Американский актёр Джереми Реннер, пострадавший в ДТП со своим снегоуборочным комбайном, опубликовал в соцсетях своё фото на больничной койке. Кинозвезда поблагодарил фанатов за поддержку.
Джосс Уидон
Джереми Реннер в роли Соколиного глаза в фильме «Мстители»
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Реннер уже перенёс операцию и находится в критическом, но стабильном состоянии.
«Спасибо вам всем за ваши добрые слова, шлю любовь всем вам», — написал актёр.
Сообщение моментально стало набирать миллионы «лайков».
Как сообщало ИА REGNUM, Джереми Реннер получил травмы и потерял большое количестве крови в результате несчастного случая во время уборки снега.