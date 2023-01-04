Париж, 4 января, 2023, 05:09 — ИА Регнум. В мире есть лишь одна страна, которая выиграет в конечном итоге от ситуации на Украине. Своё мнение в эфире телеканала BFM TV озвучил один из аналитиков GlobalEquities экономист Марк Туати.

Narendramodi.in Премьер-министр Индии Нарендра Моди

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«Индия извлекла пользу от конфликта на Украине, поскольку Россия теперь продаёт нефть Индии, чего раньше не было. В Индии её перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу», — напомнил эксперт.

Также экономист считает, что Индия выиграла от «неприятностей, в которые попал Китай, забрав у него часть рынка».

Туати добавил, что 2023 год будет сложным, поскольку рецессия охватит весь мир.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Австрии и Индии — Александер Шалленберг и Субраманьям Джайшанкар призвали к мирным переговорам по Украине.