Москва, 4 января, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Арсеньевский авиазавод в Приморье поставил российской армии десять первых новейших вертолётов Ка-52М. Модели усовершенствованы и предназначены для военных целей, сообщило ТАСС.

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«Первые Ка-52М уже переданы в российские войска. В 2023 году также продолжатся поставки модернизированных машин», — сообщил изданию осведомлённый источник.

По его данным, Арсеньевский авиазавод продолжит производство воздушных судов для военных целей, ему передано много заказов на новые машины.

Ка-52М обладает ракетным вооружением, дальность поражения целей в усовершенствованной модели увеличена. Фактически новый вертолёт является модернизированной модификацией воздушных судов Ка-52 «Аллигатор». При их разработке был учтён ряд нюансов, важных для боевого применения вертолётов. Кроме того, ракетное оборудование унифицировали с вооружением моделей Ми-28НМ, которые также являются новейшими.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре модернизированный ударный вертолёт Ка-52М испытали российские военнослужащие в ходе спецоперации. По итогам испытаний были даны рекомендации по доработке ряда систем.