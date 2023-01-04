Москва, 4 января, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Парашютная система «Юнкер-О» для ВДВ России, с помощью которой можно десантироваться с полным снаряжением и 50 кг груза, успешно прошла испытания. Об этом 4 января сообщило Минобороны РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свертывание парашюта

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Система «Юнкер-О» выполнена на основе парашюта типа «крыло» грузоподъемностью от 90 до 225 кг. Испытания подтвердили её высокие характеристики.

Парашют позволяет выполнять прыжки при скорости воздушного судна до 350 км/ч с высот от 700 м до 10 км. При большой высоте прыжка парашютист обеспечивается кислородным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, новейшим разведывательным комплексом «Взор» оснащён теперь ряд подразделений российских ВДВ в зоне спецоперации.