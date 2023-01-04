Лондон, 4 января, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Британцы осудили очередное заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о поддержке Украины.

HM Treasury and The Rt Hon Rishi Sunak MP Риши Сунак

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Сунак в ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским заверил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Читатели The Daily Mail отреагировали на это отрицательно, навешивая, не стесняясь, ярлыки в комментариях, призывая сменить британские власти, обращать внимание на своих соотечественников, «пытающихся накрыть себе на стол или обогреть дома», а «не раздавать деньги направо-налево, пока люди на грани».

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский провёл 3 января телефонные переговоры с Сунаком, с которым обсудил двустороннее сотрудничество в сфере обороны.