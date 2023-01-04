Очевидец рассказал, как украинские военные обстреливали пленных сослуживцев
Москва, 4 января, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Украинских военнослужащих, попавших в плен, киевские боевики обстреливали из миномёта. Помощь раненым пленным оказывали российские бойцы, рассказал военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Виталий Лищук. Видео с описанием подробностей этого инцидента опубликовало РИА Новости.
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Он предположил, что пленных хотела уничтожить «украинская сторона». Из миномёта боевики ВСУ также обстреливали автомобиль, на котором раненых везли в больницу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее взятый в российский плен киевский боевик рассказал, что инструкторы из Канады обучают солдат ВСУ ведению «городского боя», стрельбе из различного оружия.