Бухарест, 4 января, 2023, 03:55 — ИА Регнум. На ежегодном маскараде местные жители румынской коммуны Берзунцы в Бакэуском уезде с издёвкой и насмешкой изобразили российских военных и военную технику с буквой Z, призывая к насилию. Полиция возбудила уголовное дело, передаёт телеканал Digi 24.

Pixabay.com Флаг Румынии

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Отмечается, что во время маскарада несколько человек в масках, одетых как российские солдаты, проехали на автомобилях с буквой Z, имитирующих военную технику.

На видео едут тракторы и легковые автомобили, имитируя «бомбардировщики» и «БТР» с буквами Z на боку. Участники говорили, что не поддерживают Россию, но таким образом привлекают внимание к Украине.

Власти коммуны осудили антироссийскую акцию, сказав, что «мы не можем воспринимать войну рядом с нами как шутку, не можем пародировать войну, это очень серьёзная и болезненная вещь».

Как сообщало ИА REGNUM, поиски шестерых украинских дезертиров, нелегально перешедших границу, завершили пограничники и спасатели в Румынии.