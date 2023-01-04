Германия отказала Польше в выплате репараций после Второй мировой войны
Варшава, 4 января, 2023, 03:37 — ИА Регнум. ФРГ не намерена вести переговоры с Польшей по вопросу выплаты репараций после Второй мировой войны и считает этот вопрос закрытым. О такой позиции Германии заявили в министерстве иностранных дел Польши.
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Такую позицию ФРГ озвучила в письме, присланном Варшаве в ответ на официальное дипломатическое обращение МИД Польши.
«По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остаётся закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу», — отметили в министерстве иностранных дел.
Ответ на польскую ноту пришёл из Германии через три месяца после её подачи. Несмотря на отказ ФРГ рассматривать вопрос репараций в дальнейшем, в Варшаве намерены «продолжить усилия по урегулированию долгов, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в период с 1939-го по 1945 год».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша снова потребовала от Германии выплаты репараций за урон, который нацисты нанесли стране в годы Второй мировой войны. Варшава требует $1,3 трлн.