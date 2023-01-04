Вашингтон, 4 января, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Хаос в экономике США продолжит усугубляться, если в стране не учтут два важных фактора. Такое мнение высказала экономист Вероник де Ружи в статье для газеты New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика США

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Первой причиной для экономических «страданий» она назвала то, что конгресс страны продолжает «безответственно тратить и занимать деньги», второй — действия Федерального резерва США, который, вероятно, не будет ориентироваться на инфляцию при регулировании размера ключевой ставки и перестанет её повышать до того, как ситуация с ростом цен стабилизируется.

«Вероятная комбинация этих двух угроз практически гарантирует, что наши экономические страдания продлятся намного дольше, чем необходимо», — считает Вероник де Ружи.

По её мнению, существенное повышение ФРС реальных процентных ставок приведёт к «схлопыванию» фондового рынка, рынка недвижимости и других финансовых «пузырей», однако это увеличит уровень безработицы в стране. Избежать высвобождения трудовых ресурсов не удастся и в случае, если ключевые ставки перестанут повышать в США слишком рано. Помимо проблем на рынке труда эти действия также приведут к замедлению роста экономики и высоким темпам инфляции, считает эксперт.

«К сожалению, перед лицом таких проблем я беспокоюсь, что председатель ФРС Джером Пауэлл не сделает лучший (и более трудный) выбор и не будет сдерживать инфляцию», — отметила экономист.

Она указала на то, что предпосылки для увеличения ключевых ставок и роста инфляции создаёт Конгресс США, одобривший «безрассудный» бюджет на 2023 год, который сформирован по принципу «трать и бери взаймы». Таким образом, политики страны делают «всё возможное, чтобы еще больше усугубить хаос», вызванный действиями ФРС, уверена Вероник де Ружи.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Федеральная резервная система США в очередной раз повысила ставку, что стало поводом для новой экспертной дискуссии о том, к каким результатам для мировой и американской экономики может привести такая политика регулятора.