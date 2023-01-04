Москва, 4 января, 2023, 03:06 — ИА Регнум. В одном из отелей Москвы в Таганском районе ночью 2 января в номере обнаружили тело молодой женщины в нижнем белье, сообщил 5-tv.ru.

Tomascastelazo Рука мумии

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Труп лежал на кровати уже в состоянии мумификации и гнилостных изменений. Полиция предполагает, что женщина готовилась к встрече, легла на спину, следов борьбы или насильственной смерти нет.

Установлено, что умершая — 34-летняя уроженка Тюмени.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») установили точный возраст мумии девочки, найденной на территории Тувы.