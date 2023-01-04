Москва, 4 января, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Период с 6 по 10 января будет самым холодным в Москве за последние 23 года наблюдений за погодой в столице России. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

Andrey Мороз

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По прогнозу синоптиков, столбик термометра в эти дни опустится до — 29 градусов, при этом похолодание будет резким.

«Ночью морозы будут до 20-22 градусов, а днём тоже без жары — до 18-20 градусов. В рождественскую ночь они ещё сильнее окрепнут — до 27 градусов, а 8 января — даже до 29 градусов. Температурный фон днём, включая 9 января, когда все будут выходить на работу, будет около минус 20 градусов», — рассказал Роман Вильфанд.

Он назвал период с 6 по 10 января в Москве «самой холодной пятидневкой» за последние 23 года, с начала XXI века. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 15 градусов, это метеорологическое явление руководитель Гидрометцентра РФ считает опасным. До похолодания температура воздуха в столице России будет составлять 2-6 градусов ниже нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с полуночи до 11 утра по местному времени 4 января ожидается снегопад. Метеорологи прогнозируют налипание мокрого снега на провода, усиление ветра и гололёд.