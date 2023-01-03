Оттава, 4 января, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт его рекорд по голам в НХЛ, сообщили в пресс-службе НХЛ.

Kris Krüg Уэйн Гретцки

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Легендарный хоккеист по прозвищу «Великий» уверен, что Овечкин сможет превзойти его результат, на это лишь нужно время. Гретцки назвал при этом форварда «Вашингтона» «великолепным» и отметил, что хотел бы присутствовать на матче, на котором Овечкин побьёт его рекорд.

На счету 37-летнего Александра Овечкина 806 шайб в североамериканской лиге за карьеру. Для того чтобы выйти на 1-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ и обойти Уэйна Гретцки, ему надо забросить еще 88 шайб.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.