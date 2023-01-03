Ростов-на-Дону, 4 января, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Ситуация в Ростовской области контролируемая, и оснований для паники нет. Об этом написал 4 января в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

Kremlin.ru Василий Голубев

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Таким образом он отреагировал на сообщения жителей о вспышках в небе, свидетельствующих о работе средств противовоздушной обороны. ПВО сработало дважды поздно вечером 3 января.

«Ситуация в Ростовской области остаётся стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике», — отметил Василий Голубев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что атаки беспилотников в Ростовской области минимизированы, заявлял политолог, эксперт по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.