Стокгольм, 4 января, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Значительная часть жителей Швеции выступили против изменения законов страны ради членства в НАТО. Данные опроса приводит Dagens Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Так, 79% респондентов выбрали ответ, что страна «должна отстаивать шведские законы и наши принципы как верховенство закона по отношению к Турции».

Всего 10% выбрали вариант вступления в НАТО.

Швеция и Финляндия готовятся к вступлению в НАТО — 18 мая 2022 года страны подали заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с процессом вступления в НАТО над Швецией и Финляндией довлеет время, у Анкары такой проблемы нет, заявил 3 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.