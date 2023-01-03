Луганск, 4 января, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся выполнять указания лидеров западных стран, в противном случае Киев ждёт военный переворот. Такое мнение высказал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, сообщило ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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Он предрёк военный переворот на Украине в случае, если Зеленский «будет грубо нарушать указания кураторов и вдруг возомнит себя свободным правителем».

«На этот случай есть уже подготовленный Валерий Залужный (главнокомандующий Вооруженными силами Украины — прим. ИА REGNUM), которому нужно будет только арестовать Зеленского и, возможно, парочку человек из его окружения, которые вовремя не присягнут новому диктатору», — пояснил Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что при таком развитии событий президенту Украины не смогут помочь обеспечивающие его безопасность иностранные охранники. Они, наоборот, будут выполнять «согласованный с кураторами план», уверен посол ЛНР в Москве.

Родион Мирошник также высказал мнение, что пока предпосылок для государственного переворота на Украине нет, так как Зеленский «чётко следует указаниям из Вашингтона и Лондона, и народ тихо возмущается на холодных кухнях и прячется от насильственной мобилизации».

Как сообщало ИА REGNUM, четыре телефонных разговора с премьер-министрами западных стран провёл 3 января Владимир Зеленский. Лидер киевского режима беседовал с председателями правительств Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Канады. Темой обсуждения было усиление оборонных возможностей Украины.