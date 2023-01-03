Вашингтон, 4 января, 2023, 02:15 — ИА Регнум. В Белом доме считают, что решение конфликта на Украине должно основываться на Уставе ООН, а сохранение в составе России новых территорий не может быть основой для мирных переговоров.

(сс) angela n Белый дом

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Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер в ходе брифинга 3 января напомнила, что США продолжают «поддержку Украины на поле боя». Их задача в том, чтобы Зеленский оказался в наиболее выгодном «положении для переговоров», когда они начнутся.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак открестился от вопросов о реализации инициативы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проведении «саммита мира». Генсек сказал, что всемирная организация этим не занимается.