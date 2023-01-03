Кременная, ЛНР, 4 января, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Несколько единиц бронетехники было уничтожено при попытке киевских боевиков приблизиться к городу Кременная в Луганской Народной Республике. Атаку отразили бойцы группировки «Отважные», сообщили РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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Штурмовые группы пытаются подойти к населённому пункты одна за другой, но атаки отражают российские военнослужащие.

«Они прут и прут. У них, видимо, стоит задача попытаться выйти к окраинам Кременной. Но держимся, работаем. Работаем квадрокоптерами в связке с артиллерией, у нас уже большой опыт в этом», — рассказал один из бойцов отряда «Отважные».

За сутки потери ВСУ под Кременной составили порядка 70 человек. Кроме того, были уничтожены два бронетранспортера, четыре беспилотника и танк, отметили в Народной милиции ЛНР.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее о готовящемся штурме Кременной рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинское командование из-за географического расположения этого населённого пункта рассматривает данное направление как приоритетное.