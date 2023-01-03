В ЛНР российские бойцы уничтожили бронетехнику киевских боевиков
Милиция ЛНР сообщила об уничтожении техники ВСУ при попытке подойти к населённому пункту Кременная
Кременная, ЛНР, 4 января, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Несколько единиц бронетехники было уничтожено при попытке киевских боевиков приблизиться к городу Кременная в Луганской Народной Республике. Атаку отразили бойцы группировки «Отважные», сообщили РИА Новости.
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Штурмовые группы пытаются подойти к населённому пункты одна за другой, но атаки отражают российские военнослужащие.
За сутки потери ВСУ под Кременной составили порядка 70 человек. Кроме того, были уничтожены два бронетранспортера, четыре беспилотника и танк, отметили в Народной милиции ЛНР.
Как сообщило ИА REGNUM, ранее о готовящемся штурме Кременной рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинское командование из-за географического расположения этого населённого пункта рассматривает данное направление как приоритетное.