Зеленский обсудил с премьер-министром Канады усиление обороны Украины
Зеленский рассказал об обсуждении срыва «российского сценария» с премьер-министрами стран Запада
Киев, 4 января, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Четыре телефонных разговора с премьер-министрами западных стран провёл 3 января президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
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Лидер киевского режима беседовал с председателями правительств Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Канады.
Он предположил, что Россия попытается «отложить поражение» и «перевернуть ситуацию в войне», а Украина вместе с западными партнёрами должна «сорвать этот российский сценарий».
Рассказывая о теме «предметного разговора» с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, он отметил, что стороны «обсудили усиление оборонных возможностей Украины перед лицом угроз и рисков эскалации на фронте, согласовали шаги по реализации формулы мира». Зеленский также поблагодарил представителя Канады за мощную поддержку.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 января президент Украины провёл совещание с главкомом вооружённых сил Валерием Залужным и выразил надежду, что 2023 год станет для ВСУ годом победы. Обсуждались вопросы снабжения украинской армии техникой и боеприпасами, а также зарплат и премий военнослужащих.