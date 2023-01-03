Вашингтон, 4 января, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США в третий раз за сутки не смогла выбрать нового спикера. Об этом написали американские СМИ.

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Основной соперник Кевина Маккарти — кандидат от демократов Хаким Джеффрис — получил 212 голосов, у Маккарти всего лишь 202 голоса поддержки.

Чтобы стать спикером претенденту нужно было набрать 218 голосов. Выборы продолжатся до большинства голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, во время повторного голосования за председателя палаты представителей Конгресса США количество голосов за кандидатов осталось неизменным. Ни один из них не смог получить должность спикера во втором туре. Так выборы спикера проходят впервые за сто лет.