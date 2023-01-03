Москва, 4 января, 2023, 01:31 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили, что комиссия по расследованию артобстрела ВСУ в Макеевке работает. Предварительно установлено, что основной причиной произошедшего стало включение и использование, вопреки запрету, солдатами мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.

Минобороны России СВО

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«Это позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. Принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем», — пояснил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Он заверил, что по итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ответным огнём пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой киевские боевики вели обстрел Макеевки в ДНР 1 января, уничтожена.