Макеевка, ДНР, 4 января, 2023, 01:23 — ИА Регнум. В ходе разбора завалов здания ПТУ в Макеевке Донецкой Народной Республики продолжают находить тела погибших военнослужащих. По итогам этих работ число жертв атаки ВСУ увеличилось до 89, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 января в Министерстве обороны России.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

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«К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин», — рассказал первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Он также подчеркнул, что для спасения людей предпринимались все доступные средства и меры. Военнослужащим оказывали первую помощь, их оперативно доставляли в медицинские учреждения.

В Минобороны также отметили, что в здание, где находились военнослужащие, попали четыре реактивных снаряда. Обстрел вёлся из системы залпового огня HIMARS. От детонации снарядов обрушились перекрытия здания.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правоохранительных органах ДНР предположили, что причиной обстрела послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Благодаря этому противник выявил активность и местоположение абонентов с помощью разведывательного комплекса ECHELON.