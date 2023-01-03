Ответным огнём ВС РФ уничтожили HIMARS, из которых ВСУ били по Макеевке
В Минобороны заявили, что ответным огнём уничтожили HIMARS, из которых ВСУ били по Макеевке
Макеевка, ДНР, 4 января, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков сообщил 4 января, что ответным огнём пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой киевские боевики вели обстрел Макеевки в ДНР 1 января, уничтожена.
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Отмечается, что, кроме этой установки, в результате ракетных и авиационных ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка уничтожены ещё четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир», более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также более 200 укронацистов и иностранных наёмников.
В районе Масловки поражен пункт временной дислокации одного из подразделений «Иностранного легиона», где уничтожено более 130 иностранных наёмников.
Как сообщало ИА REGNUM, персональной уголовной ответственности за допуск обстрела Макеевки потребовал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.