Макеевка, ДНР, 4 января, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков сообщил 4 января, что ответным огнём пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой киевские боевики вели обстрел Макеевки в ДНР 1 января, уничтожена.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Отмечается, что, кроме этой установки, в результате ракетных и авиационных ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка уничтожены ещё четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир», более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также более 200 укронацистов и иностранных наёмников.

В районе Масловки поражен пункт временной дислокации одного из подразделений «Иностранного легиона», где уничтожено более 130 иностранных наёмников.

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Как сообщало ИА REGNUM, персональной уголовной ответственности за допуск обстрела Макеевки потребовал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.