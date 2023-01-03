Москва, 4 января, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Взятый в российский плен киевский боевик Виталий Лищук рассказал, что инструкторы из Канады обучают солдат ВСУ ведению «городского боя», стрельбе из различного оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

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Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Лищук рассказал, что в августе канадское министерство обороны заявило, что направит до 225 военных в Великобританию, чтобы те обучали украинцев.

«С 6 по 15 октября нас отправляли в Великобританию. Тактике полевой, тактике городской обучали нас», — рассказал украинский военный РИА Новости.

По словам боевика, их учили, как брать штурмом города, они даже сдавали экзамен.

Лищук добавил, что их обучали 35 дней, после чего отправляли в подразделение в Житомире, а оттуда — на передовую.

Как сообщало ИА REGNUM, участвующая в спецоперации на Украине группа «Вагнер» взяла много пленных на Украине. Об этом 1 января заявил её основатель Евгений Пригожин, посетивший бойцов в новогоднюю ночь.