Вашингтон, 4 января, 2023, 01:35 — ИА Регнум. В Вашингтоне снова опровергли планы проводить совместные ядерные учения США с Республикой Корея. О том, что речь идёт только о скоординированном ответе стран в случае применения ядерного оружия Северной Кореей, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

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Она подчеркнула, что использование ядерных вооружений США на учениях не обсуждается, так как Южная Корея не обладает атомным оружием.

«Однако после встречи в Камбодже президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль дали своим командам поручение планировать эффективный скоординированный ответ на несколько сценариев, в том числе на применение ядерного оружия Северной Кореей», — отметила представитель Белого дома.

Она также повторила слова американского лидера о том, что совместные ядерные учения с Республикой Корея не обсуждаются, и пояснила, что Джо Байден «ясно дал это понять».

«США полностью привержены альянсу с Республикой Корея и предоставлению расширенного сдерживания посредством всего спектра своих сил и средств», — также сказала Карин Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден был вынужден сказать «нет», отвечая на вопрос журналистов о привлечении ядерных средств к совместным учениям с Республикой Корея, заявила ранее пресс-секретарь президента страны Юн Сок Ёля. При этом она подтвердила, что Сеул и Вашингтон продолжают переговоры о совместном ответе Северной Корее на ядерную программу страны и что предпринимаемые меры будут касаться «операций американских ядерных средств».