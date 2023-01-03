США и Южная Корея отрабатывают механизм ответа в случае ядерного удара КНДР
В Белом доме сообщили, что учения США и Южной Кореи будут проводиться в целях сдерживания КНДР
Вашингтон, 4 января, 2023, 01:35 — ИА Регнум. В Вашингтоне снова опровергли планы проводить совместные ядерные учения США с Республикой Корея. О том, что речь идёт только о скоординированном ответе стран в случае применения ядерного оружия Северной Кореей, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Она подчеркнула, что использование ядерных вооружений США на учениях не обсуждается, так как Южная Корея не обладает атомным оружием.
Она также повторила слова американского лидера о том, что совместные ядерные учения с Республикой Корея не обсуждаются, и пояснила, что Джо Байден «ясно дал это понять».
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден был вынужден сказать «нет», отвечая на вопрос журналистов о привлечении ядерных средств к совместным учениям с Республикой Корея, заявила ранее пресс-секретарь президента страны Юн Сок Ёля. При этом она подтвердила, что Сеул и Вашингтон продолжают переговоры о совместном ответе Северной Корее на ядерную программу страны и что предпринимаемые меры будут касаться «операций американских ядерных средств».