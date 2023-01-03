Вильнюс, 4 января, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Представители культуры в Литве поддержали предложение профильного министра страны Симонаса Кайриса ввести так называемый «ментальный карантин» для русской культуры пока не завершится конфликт на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

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«Мне нравится термин «ментальный карантин», на некоторое время отказаться от артефактов русской культуры», — сказал Кайрис в эфире программы «LRT форум».

Руководитель кинофестиваля Scanorama Гражина Арлицкайте в его поддержку задалась вопросом: «Чутко ли в нынешнем контексте показывать русские фильмы? Думаю, что не чутко. Не утверждаю, что бойкот — панацея от всякого зла, бойкот должен быть разумным».

Руководитель музыкальной ассоциации Аудроне Жигайтите-Някрошене сказала, что поссорилась с русской культурой ещё во время событий 13 января 1991 года, когда произошло столкновение сторонников независимости Литвы с советскими военными в Вильнюсе.

Как сообщало ИА REGNUM, Симонас Кайрис, судя по его заявлениям, уже находится на том «ментальном карантине», к введению которого призывает, написала 3 января в своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.