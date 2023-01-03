Грозный, 4 января, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Ярким представителем нации назвал последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова глава Чечни Рамзан Кадыров. В своём телеграм-канале он выразил соболезнования родным и близким политика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича! Да смилостивится над ним Всевышний Аллах!» — написал Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что Руслан Хасбулатов известен в России далеко за пределами Чечни и назвал политика ярким представителем народа, перечислив его заслуги — «учёный, политик, экономист, заведующий экономической кафедрой РЭУ имени Плеханова, видный государственный деятель, бывший руководитель Верховного Совета РСФСР и РФ».

Достичь многого в жизни Руслану Хасбулатову помогли яркие личностные качества, упорство, тяга к знаниям и блестящее образование, также отметил Рамзан Кадыров. Он назвал жизненный путь земляка тернистым и сложным.

«Даже после завершения политической карьеры Руслан Имранович продолжал оставаться полезным обществу, занимаясь преподавательской деятельностью, передавая свой огромный опыт и знания молодому поколению», — также написал глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, тело скончавшегося 3 января Руслана Хасбулатова перевезут в Чечню для похорон. Политик умер в Подмосковье на своей даче.