Линн Трейси приступит к работе посла США в России в ближайшее время
В Госдепе США заявили, что Линн Трейси приступит к работе посла в России в ближайшее время
Вашингтон, 4 января, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Ожидается, что в скором времени назначенная послом США в России Линн Трейси начнёт исполнять свои обязанности. Об этом заявил 3 января на брифинге представитель государственного департамента страны Нед Прайс.
Читайте также: Кандидатуру Линн Трейси на должность посла в России одобрили на голосовании
Нед Прайс назвал важным сохранение дипломатических отношений с Москвой по дипломатическим каналам, «особенно в период напряженности».
Точную дату начала работы Линн Трейси в столице России он не назвал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее анонсировалось, что сроки прибытия Линн Трейси в РФ будут зависеть от согласия России принять её в качестве посла в период острой напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой.