Вашингтон, 4 января, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Ожидается, что в скором времени назначенная послом США в России Линн Трейси начнёт исполнять свои обязанности. Об этом заявил 3 января на брифинге представитель государственного департамента страны Нед Прайс.

U.S. Department of State Линн Трейси

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«В предстоящие дни, как мы ожидаем, она приступит к работе в качестве главы дипмиссии в Москве», — сказал он журналистам.

Нед Прайс назвал важным сохранение дипломатических отношений с Москвой по дипломатическим каналам, «особенно в период напряженности».

Точную дату начала работы Линн Трейси в столице России он не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее анонсировалось, что сроки прибытия Линн Трейси в РФ будут зависеть от согласия России принять её в качестве посла в период острой напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой.