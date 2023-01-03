Вашингтон, 4 января, 2023, 00:25 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не оставляет намерений баллотироваться на второй срок, при этом пока свою кандидатуру не выдвинул. Об этом сообщила 3 января СМИ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Gage Skidmore Джо Байден

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«Он говорит, что намерен участвовать в гонке, и я определенно не стану предвосхищать президента», — сказала представитель Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о своём окончательном решении бороться за переизбрание на пост президента США Байден может объявить уже в феврале.