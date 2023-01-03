Мелитополь, 4 января, 2023, 00:18 — ИА Регнум. В Запорожье около полуночи 4 января прогремели взрывы. Об этом в своём телеграм-канале написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

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«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы», — сообщил Рогов.

По информации местных жителей, было не менее шести ударов. После первых из них зазвучала сирена воздушной тревоги. Зарево видно практически из всех частей города.

Как сообщало ИА REGNUM, в трёх областях Украины 3 января была объявлена воздушная тревога.