Москва, 4 января, 2023, 00:21 — ИА Регнум. В Москве с полуночи до 11 утра по местному времени 4 января ожидается снегопад. По прогнозу метеорологов, ожидается налипание мокрого снега на провода, усиление ветра и гололёд. В столичном ГУ МЧС объявили экстренное предупреждение.

Гололёд

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Как ожидается, ветер усилится до 15 м/с. На дорогах может возникнуть сильный гололёд. В связи с этим жителей Москвы и гостей города просят соблюдать меры предосторожности при управлении автомобилями: снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать манёвров на дороге и не парковать машины возле деревьев.

«Пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны и осторожны!» — также рекомендовали в ГУ МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ледяного дождя в Москве 3 января было выпущено штормовое предупреждение. В ночь на 4 января в столице прогнозировали снегопад и метель.