Вашингтон, 3 января, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Во время повторного голосования за председателя палаты представителей Конгресса США количество голосов за кандидатов осталось неизменным. Ни один из них не смог получить должность спикера во втором туре, сообщают американские СМИ.

Здание палаты представителей США

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Лидер республиканской партии Кевин Маккарти, шансы которого на победу оценивались как самые высокие, как и в первом туре, снова получил 203 голоса законодателей при необходимых 218. Конкурировавшего с ним демократа Хакима Джефриса поддержали 212 членов палаты представителей, он также не прошёл в спикеры.

Выборы будут повторяться до тех пор, пока один из претендентов на кресло руководителя палаты представителей не получит поддержки достаточного количества законодателей.

Как сообщало ИА REGNUM, спикера палаты представителей США не выбрали с первой попытки впервые за сто лет. В первом туре голоса распределились так же, как и во втором: Маккарти не хватило 15 голосов для победы, Джефрису — 6.