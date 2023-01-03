Штат Нью-Йорк, США, 3 января, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Комментируя журналистам обстрел киевскими боевиками в новогоднюю ночь здания с российскими военными в Макеевке (ДНР), зампредставителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал стороны конфликта соблюдать правила ведения боевых действий, не наносить удары по гражданским объектам и территориям.

Телеграм-канал ДНР Онлайн Последствия обстрела боевиками ВСУ Макеевки

Читайте также: WSWS: удар ВСУ по Макеевке был сигналом США к усилению эскалации

По мнению Хака, произошедшее ярко демонстрирует важность скорейшего завершения конфликта на Украине.

«Мы надеемся, что стороны со временем будут готовы обсуждать друг с другом его завершение», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, удар ВСУ по российским военнослужащим в Макеевке был сигналом США к усилению эскалации. Об этом 3 января заявил обозреватель Андре Дэймон на сайте Международного комитета Четвёртого Интернационала.

В Макеевке погибли 63 российских военнослужащих.