Нарва, Эстония, 3 января, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Согласия на снос двух мемориалов ждут от властей города Нарва в Эстонии. Речь идёт о памятниках погибшим в Великой Отечественной войне и в боях за Нарву в 1918 году, сообщило Postimees.

ИА REGNUM Эстония

Читайте также: Власти Эстонии назвали все ликвидированные за день советские памятники

С просьбой одобрить демонтаж мемориалов в органы местного самоуправления обратилась Госканцелярия Эстонии. Снос намерены организовать «при первой же возможности» и ждут согласия городских властей.

Убрать намерены мемориальную стену, где перечислены имена погибших в 1941–1945 годах солдат, и памятник на месте захоронения тех, кто отдал жизни в боях за Нарву в 1918 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Нарве и её окрестностях были ликвидированы шесть советских военных монументов и памятников.