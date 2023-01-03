Вашингтон, 3 января, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Военная агрессия западных стран может распространиться на все государства мира в случае, если их усилия по поддержке Украины будут иметь успех. Такое мнение высказал американский активист и правозащитник Аджаму Барака в своём аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Украинская военная победа, то есть победа Запада, стала бы катастрофой для неевропейского мирового сообщества», — уверен он.

В случае успеха Киева в конфликте с Россией западные страны укрепятся в своём мнении об эффективности влияния силовыми методами и, вероятно, будут стремиться удерживать господство в мире этим способом, также выразил опасения правозащитник. Он подразумевает под силовыми методами в том числе активные действия в соответствии с военной стратегией США.

Как сообщало ИА REGNUM, поиски способов завершить конфликт на Украине назвал сложным вопросом постоянный представитель Японии при ООН Кимихиро Исиканэ. Разрешение этой ситуации требует деликатности, отметил он, подчеркнув, что обсуждение конфликта на Украине нужно углублять.