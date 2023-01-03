Обсуждение конфликта на Украине нужно углублять — постпред Японии при ООН
Постпред Японии при ООН назвал сложным вопрос о выходе из конфликта на Украине
Токио, 3 января, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Поиски способов завершить конфликт на Украине назвал сложным вопросом постоянный представитель Японии при ООН Кимихиро Исиканэ. Разрешение этой ситуации требует деликатности, отметил он, отвечая на вопрос журналистов.
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Постпреда спрашивали о его отношении к мнениям о необходимости создать трибунал, который будет судить Россию за её действия на Украине.
При этом он выразил уверенность, что дискуссию по конфликту на Украине необходимо углублять в Совете Безопасности ООН и обсуждать эту тему совместно с Генассамблеей организации, «чтобы мы нашли путь в будущее».
Как сообщало ИА REGNUM, 2 января Япония на два года стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН.