Токио, 3 января, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Поиски способов завершить конфликт на Украине назвал сложным вопросом постоянный представитель Японии при ООН Кимихиро Исиканэ. Разрешение этой ситуации требует деликатности, отметил он, отвечая на вопрос журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Постпреда спрашивали о его отношении к мнениям о необходимости создать трибунал, который будет судить Россию за её действия на Украине.

«Эта проблема и то, как мы найдём выход из украинской проблемы, — очень сложный вопрос, который требует очень деликатного обращения. Я бы, скорее, не отвечал на этот вопрос с ходу», — ответил Кимихиро Исиканэ.

При этом он выразил уверенность, что дискуссию по конфликту на Украине необходимо углублять в Совете Безопасности ООН и обсуждать эту тему совместно с Генассамблеей организации, «чтобы мы нашли путь в будущее».

«Откровенно говоря, я не в курсе конкретных шагов, того, как и когда мы можем начать мирные переговоры по украинской ситуации», — также сказал постпред Японии в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января Япония на два года стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН.