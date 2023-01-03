Житель Белгородской области получил ранение при переходе границы с Украиной
Белгород, 3 января, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Житель Белгородской области получил ранение на границе с Украиной. О ЧП в своём телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Гладков сообщил, что местный житель Борисовского района получил огнестрельное ранение в ногу. Мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается.
«Известно, что мужчина не остановился на предупреждение часового», — уточнил Вячеслав Гладков.
Во всех деталях произошедшего предстоит разобраться правоохранительным органам.
Губернатор призвал население воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.
Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 3 января в направлении Горловки в Донецкой Народной Республике было выпущено шесть снарядов калибра в 155 мм.