Вашингтон, 3 января, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Законодатели США продолжат находиться в ожидании избрания руководителя палаты представителей Конгресса страны. Претендовавший на это место лидер республиканцев Кевин Маккарти во время голосования 3 января не набрал достаточно голосов, чтобы занять это место.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

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Не смог получить место спикера и его соперник, представитель демократической партии Хаким Джефрис. Маккарти не хватило 15 голосов, Джефрису — 6. На кресло спикера также претендовал демократ Энди Биггс, но он смог набрать только десять голосов из необходимых 218.

Ранее Кевин Маккарти выражал надежду на то, что сможет получить поддержку. Выборы председателя палаты представителей не состоялись в США с первой попытки впервые с 1923 года. Теперь законодатели вынуждены ждать следующей попытки избрания спикера.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Кевин Маккарти поделился списком первостепенных задач, которые партия экс-президента Дональда Трампа намерена реализовать, если вернет контроль над палатой представителей.