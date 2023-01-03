Штат Нью-Йорк, США, 3 января, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак открестился от вопросов о реализации инициативы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проведении «саммита мира». Генсек сказал, что всемирная организация этим не занимается.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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«В конечном итоге вам следует спросить у других. ООН это не организует. На данный момент нам нечего объявить об этом. Если будет какое-то развитие событий, мы дадим вам знать», — ответил Хак журналистам на просьбу прокомментировать предложение Кулебы.

Глава МИД Украины предлагал провести саммит в конце февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина не готова к переговорам, в том числе на площадке ООН. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).