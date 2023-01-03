Москва, 3 января, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, когда состоится диалог лидеров России и Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и Путин

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По информации Пескова, президент РФ Владимир Путин запланировал разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на 4 января.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган намерен 4 января провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявили ранее в пресс-службе турецкого лидера.