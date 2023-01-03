Донецк, 3 января, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Поздно вечером 3 января в направлении Горловки в Донецкой Народной Республике было выпущено шесть снарядов калибра в 155 мм. Обстрел произошёл в 22:10 по местному времени, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Новгородское — Горловка. Выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении СЦКК.

Под обстрел попал Центрально-городской район Горловки.

Как сообщало ИА REGNUM, 70 атак на Донецкую Народную Республику со стороны ВСУ насчитали в СЦКК за сутки 2 января. Всего было выпущено 368 единиц боеприпасов.