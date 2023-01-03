Москва, 3 января, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Тело скончавшегося 3 января в Подмосковье последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова перевезут в Чечню для похорон. Об этом сообщили родственники политика.

A.Savin Руслан Хасбулатов

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Похороны Хасбулатова пройдут на его Родине и запланированы на 4 января. Экс-председатель Верховного совета РСФСР родился в 1942 году в Грозном и скончался на 82-м году жизни на своей даче.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1990–1991 годах Хасбулатов занимал пост первого заместителя председателя Верховного совета РСФСР, с июля 1991 года стал и. о. председателя Верховного совета РСФСР, в октябре 1991 года занял этот пост на постоянной основе.