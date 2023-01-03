Красногорск, 3 января, 2023, 22:04 — ИА Регнум. На своей даче в Подмосковье вечером 3 января скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов, передают информагентства со ссылкой на родственников.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Руслан Хасбулатов

Хасбулатову было 80 лет. Он родился в 1942 году в Грозном. В годы перестройки был членом научного совета Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию, принимал участие в разработке закона об аренде.

В 1990–1991 годах Хасбулатов занимал пост первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР, с июля 1991 года стал и. о. председателя Верховного Совета РСФСР, в октябре 1991 года занял этот пост на постоянной основе.