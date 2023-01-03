Тель-Авив, Израиль, 3 января, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Посол Киева в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал нового главу МИД этой страны Эли Коэна за телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Times of Israel 3 января.

(сс) Ofir Abe (אופיר אייבי) Эли Коэн

По мнению дипломата, Тель-Авив демонстрирует тем самым «изменение политики» и «молчит в ответ на массовые обстрелы наших мирных жителей».

Как сообщалось ранее, Лавров и Коэн обсуждали двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, а также ход специальной военной операции России.

Ранее 3 января израильские СМИ со ссылкой на МИД страны сообщили, что дипломаты «пытались, но не смогли ничего сделать» с культом Бандеры в Киеве.