Варшава, 3 января, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил «личным мнением» своё заявление о допустимости смертной казни.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Политик ранее сказал, что в некоторых случаях, например с серийным убийцей, когда доказательства не оставляют ни малейшего сомнения, или с военным преступником, смертная казнь является допустимой.

По мнению Моравецкого, в Польше и ряде других стран высшая мера наказания была отменена преждевременно.

Мораторий на смертную казнь Польша ввела в 1992 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января Моравецкий пообещал напомнить своему киевскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана Бандеры.

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